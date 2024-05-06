Госдума приняла решение по лишению гражданства за уклонение от мобилизации Госдума не поддержала идею о лишении гражданства за уклонение от военной службы

Госдума не поддержала законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от мобилизации, сообщил в Telegram-канале депутат Михаил Матвеев. По его словам, идею поддержали лишь 95 человек.

Госдума не поддержала мой законопроект о прекращении гражданства РФ натурализованных из иностранцев граждан за уклонение от мобилизации. За проголосовало только 95 человек, — написал он.

Ранее парламентские инициативы, предусматривающие расширение оснований для прекращения гражданства России, не поддержала и правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Помимо уклоняющихся от воинского учета и мобилизации мигрантов, Матвеев предлагал лишать паспорта РФ и лиц, совершивших убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ряд других преступлений. Правкомиссия указала на наличие в действующем законодательстве исчерпывающего перечня оснований для лишения гражданства и расширение этого списка посчитала нецелесообразным.

В Санкт-Петербурге по итогам масштабной операции против незаконной миграции перед судом предстанут сразу девять организаторов схемы по незаконной легализации иностранных граждан. Фигуранты дела поставили на миграционный учет 192 человека.