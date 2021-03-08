«Пусть лес валят»: депутат ГД пригрозила тюрьмой неплательщикам алиментов

https://static.news.ru/photo/ae4fb74c-7fff-11eb-8644-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неплательщиков алиментов объявят в розыск на территории всего СНГ, рассказала зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По её словам, сейчас ведутся переговоры с кабмином РФ о создании фонда, из средств которого собираются выплачивать пособия гражданкам, не сумевшим отыскать отцов своих детей. Она добавила, что розыском подобных мужчин займётся государство, также оно будет взимать с него недоимки.

Сегодня со всеми странами СНГ договорились о том, что неплательщиков-алиментщиков будут разыскивать по всей территории СНГ. То есть человек не сможет уехать в Белоруссию и скрыться там от своих детей, — подчеркнула Драпеко.

Парламентарий отметила, что «сегодня два миллиона детей не могут взыскать со своих отцов алименты, в редких случаях — с матерей», однако те, кто не станет перечислять деньги, «окажутся в тюрьме», например, на Севере, передаёт ФАН.

У нас страна большая <...>. Пусть лес валят, — отметила Драпеко.

Накануне Верховный суд России подготовил проект постановления, которое устанавливает ответственность за неполные выплаты алиментов. Также ВС определил уважительные причины для неуплаты алиментов, среди которых болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию или ошибка банка. В числе уважительных причин по неуплате алиментов ВС выделил болезнь (нетрудоспособность), невыплату заработной платы работодателем, задержку или неправильное перечисление банком сумм по алиментам, а также прохождение военной службы по призыву.

Как писал NEWS.ru, суд может принять решение о снижении алиментов в случае, если у отца появился другой ребёнок (родной или усыновлённый) или же на его иждивении оказались престарелые нетрудоспособные родители. Об этом заявил юрист и судебный эксперт Юрий Капштык. Обратиться с соответствующей просьбой в суд плательщик также может при получении инвалидности первой или второй группы, что влечёт нужду в дополнительных расходах на лечение, уход или содержание.