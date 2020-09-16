Госдума приготовила поправки в УК за отчуждение

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За действия, направленные на отчуждение территории России, могут посадить на 10 лет и оштрафовать на полмиллиона рублей. Соответствующие поправки к законам предложил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Как сообщает «Парламентская газета», призыв против территориальной целостности РФ сможет повлечь за собой административный штраф размером до 300 тысяч рублей. Если лицо впервые совершило данное правонарушение, то его подвергнут административной ответственности. В этом случае денежное взыскание будет составлять 30–60 тысяч рублей для физлиц, должностных накажут на 60–100 тысяч, юридических — на 200–300 тысяч. Повторные деяния обернутся штрафами до 400 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырёх лет. При этом уголовные штрафы предлагается повысить, установив от 200 до 400 тысяч рублей, а срок лишения свободы сохраняется прежний — до четырёх лет.

УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Авторы законопроектов — сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас — ссылаются на статью 67 обновлённой Конституции.

По мнению Крашенинникова, предлагаемые изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственности.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории.