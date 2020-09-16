Госдума приготовила поправки в УК за отчуждение

За действия, направленные на отчуждение территории России, могут посадить на 10 лет и оштрафовать на полмиллиона рублей. Соответствующие поправки к законам предложил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Как
УК будет дополнен новой статьёй 280.2 «Нарушение территориальной целостности РФ». Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы.
Авторы законопроектов — сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас — ссылаются на статью 67 обновлённой Конституции.
По мнению Крашенинникова, предлагаемые изменения позволят обеспечить развитие важных конституционных положений о защите территориальной целостности нашей страны, а также сделают наказание за публичные призывы к отчуждению территорий соразмерным, разграничив административную и уголовную ответственности.
Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории.
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