Госдума предложит решения против блокировки СМИ в соцсетях

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Депутаты Госдумы намерены принять меры против пресечения блокирования материалов российских СМИ в социальных сетях. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Сегодня во многих государствах — Италии, Австралии, Индии, других странах мира — вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьёзных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать её в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета, — приводит слова Володина сайт Госдумы.

Ранее в социальной сети Facebook оказались заблокированы материалы ряда российских СМИ. Володин обратил внимание на то, что ранее издания РФ сталкивались с подобным также в Instagram и Twitter. Спикер назвал подобные ситуации неприемлемыми, так как они нарушают российское законодательство. В связи с этим депутаты намерены предложить решения, которые не допустили бы повторения таких случаев.

Председатель Госдумы также отметил, что эта тема будет подниматься на ближайших международных встречах. По его словам, она станет приоритетной в повестке мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что Facebook безосновательно взял на себя функции цензора и контролёра информации, заблокировав доступ к материалам российских СМИ. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.