Госдума предложила вернуть россиянам право принимать решения о капремонте

Возможность принимать решения о капитальном ремонте домов хотят вернуть собственникам квартир. Законопроект, упрощающий необходимую для этого процедуру, планируется внести в нижнюю палату российского парламента в течение весенней сессии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на информацию комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

В настоящее время для определения плана капитальных работ необходимо собрать две трети владельцев квартир. Сделать это часто бывает сложно, потому решение в результате принимают отвечающие за проведение работ чиновники.

Нередко сталкиваюсь с обращениями граждан, в которых они жалуются на то, что реальные проблемы, на которые необходимо направлять собранные средства, игнорируются регоператором, — рассказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

Законопроект с поправками в Жилищный кодекс предлагает сократить число собственников, принимающих решение, до 50%. Эксперты полагают, что это изменение позволит наиболее активным и неравнодушным гражданам принимать участие в принятии решения о ремонте дома.

Сегодня мы видим, что в регионах людям стали навязывать определённые виды работ, например по замене лифтов, или когда в доме срочно нужно менять систему газоснабжения, а вместо этого красят фасад, потому что регоператор разыграл крупный лот среди строительных компаний, — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук.

Впрочем, в некоторых случаях бывает непросто собрать и половину собственников квартир.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило поднять цены на капремонт в жилых домах. Стоимость можно будет пересматривать даже в уже заключённых контрактах, чтобы избежать работы подрядчиков в убыток.