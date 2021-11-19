Госдума предложила убрать госсимволы с упаковок алкоголя и табака

Руководитель проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить упаковку алкогольной и табачной продукции, ограничив использование государственных символов на этих товарах. По его словам, это противоречит проводимой сейчас политике государства. Его письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова цитирует RT.

Хамзаев пояснил , что отдельные производители алкоголя и сигарет используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально похожие на госсимволы страны. В то же время страна проводит политику популяризации здорового образа жизни и уменьшения потребления алкоголя и табака.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации, — написал депутат.

Ранее жители Магадана пожаловались на появление упаковок мусорных пакетов цветов российского флага — белого, синего и красного. Полиция начала проверку инцидента, юристы считают, что данный товар теоретически может попасть под уголовную статью «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». В самой компании заявили, что пакеты расцветки триколора появились не со злым умыслом, а чтобы напомнить о расположении и цвете полосок флага страны.