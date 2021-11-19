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Госдума предложила убрать госсимволы с упаковок алкоголя и табака

RT: депутат Хамзаев призвал запретить госсимволы на упаковках алкоголя и табака
08:36, 19 ноября 2021
Госдума предложила убрать госсимволы с упаковок алкоголя и табака Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководитель проекта «Трезвая Россия» депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить упаковку алкогольной и табачной продукции, ограничив использование государственных символов на этих товарах. По его словам, это противоречит проводимой сейчас политике государства. Его письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова цитирует RT.

Хамзаев пояснил, что отдельные производители алкоголя и сигарет используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально похожие на госсимволы страны. В то же время страна проводит политику популяризации здорового образа жизни и уменьшения потребления алкоголя и табака.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации, — написал депутат.

Ранее жители Магадана пожаловались на появление упаковок мусорных пакетов цветов российского флага — белого, синего и красного. Полиция начала проверку инцидента, юристы считают, что данный товар теоретически может попасть под уголовную статью «Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации». В самой компании заявили, что пакеты расцветки триколора появились не со злым умыслом, а чтобы напомнить о расположении и цвете полосок флага страны.

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