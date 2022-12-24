Госдума предложила использовать в армии опыт киберспортсменов

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Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов считает, что опыт киберспортсменов можно использовать в армии, передает РИА Новости. По словам депутата, в ближайшее время инициативу обсудит рабочая группа по высокотехнологичным видам спорта с Министерством обороны.

Уже 26 декабря совместно с представителями Министерства обороны, Федерации дрон-рейсинга России и специалистами по БПЛА мы проведем рабочее совещание на площадке военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», — отметил депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. К своему посту он прикрепил видео, в котором показана подготовка бойцов по управлению БПЛА на линии фронта. Он объяснил военную подготовку на линии огневого соприкосновения тем, что в этом случае практика и теория совмещаются, а это позволяет ускорить процесс обучения.

Ранее руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев заявил о создании дронов-камикадзе с возможностью возвращения на базу. Он рассказал, что устройство уже проходит испытательные полеты и в скором времени будет использоваться для нужд ВСУ.