Оскорбившему полицейских депутату предложили извиниться

Читайте нас в Google Новости

Комиссия Государственной Думы по вопросам этики установила нарушение со стороны депутата Алексея Бурнашова. Об этом сообщается на сайте Телевидения ГД.

Комиссия вынесла решение указать депутату Алексею Бурнашову на недопустимость нарушения правил депутатской этики и предложить ему принести публичные извинения лицам, в отношении которых были допущены некорректные оскорбительные выражения, — передаёт пресс-служба.

8 июля Бурнашов был задержан сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде. Он был агрессивен и оскорблял полицейских.

За это Бурнашова раскритиковал представитель «Единой России» Вячеслав Григорьев. Он назвал поведение депутата абсолютно неприемлемым, порочащим честь депутатского мандата. Григорьев добавил, что хоть Бурнашов не является членом партии «Единая Россия», он входит в состав фракции.

Ранее в Госдуме сообщили, что не стоит доверять средним цифрам по зарплатам россиян. В стране слишком велик разброс по уровню доходов сверхбогатых и малоимущих слоёв населения.