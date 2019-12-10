Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, продлевающий полномочия правительства РФ по определению срока работы медучреждений Крыма и Севастополя без лицензий.
Срок полномочий истекает 1 января 2020 года.
Продление срока обусловлено необходимостью сохранить уже созданные условия для перехода к системе лицензирования медицинской деятельности, которая действует на всей территории РФ.
Как ранее писал News.ru, Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Сибирский Спас-Мед».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен