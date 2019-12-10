https://static.news.ru/photo/294e0aa0-1b3b-11ea-9355-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, продлевающий полномочия правительства РФ по определению срока работы медучреждений Крыма и Севастополя без лицензий.

Срок полномочий истекает 1 января 2020 года.

Продление срока обусловлено необходимостью сохранить уже созданные условия для перехода к системе лицензирования медицинской деятельности, которая действует на всей территории РФ.

Как ранее писал News.ru, Банк России отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у компании «Сибирский Спас-Мед».