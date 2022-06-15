Госдума повысила госпошлину за тюнинг автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля с 1 января 2023 года. По новому закону, водители будут обязаны заплатить 1000 рублей за выдачу разрешения на изменение конструкции своего автомобиля, то есть тюнинг. Пока что такое разрешение можно получить бесплатно, пишет РИА Новости.

Одновременно с 800 до 1500 рублей повышается размер госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности, — сказано в сообщении.

Кроме того, выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов обойдется автолюбителям в 1500 рублей. Продление срока этого документа будет стоит 1000 рублей. В пояснении к закону указывается, что эти изменения ежегодно будут приносить около 700 млн рублей в государственную казну.

Ранее сообщалось, что правила регистрации тюнинга автомобилей стали жёстче в России. Посвящённые этому пункты документа вступили в силу 1 февраля. Новый регламент предусматривает, что все изменения следует зафиксировать в специальном реестре. При этом в ГИБДД потребуют провести техническую экспертизу транспортного средства.