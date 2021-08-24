Госдума попросила TikTok об автоматическом удалении запрещённого контента

Думская комиссия по иностранному вмешательству попросила от руководства социальной сети TikTok распространить на Россию технологию, которая автоматически удаляет незаконный контент. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале комиссии.

Сейчас модераторы работают недостаточно быстро, видимо, потому что не очень хорошо знают русский язык и российское законодательство, считает Пискарёв. Технология может ускорить прекращение доступа к материалам со сценами насилия, детской порнографии, пропагандой наркопотребления, а также идей терроризма и экстремизма.

Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договорённости о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать Комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учётом их языковой и законодательной специфики, — рассказал глава комиссии.

Ранее администрация TikTok прокомментировала жалобу директора Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной, которая потребовала замедлить трафик сервиса. В пресс-службе компании отметили, что за первый квартал 2021 года Россия стала четвёртой страной мира по количеству удалённого контента. Администрация удалила из соцсети больше 3,7 млн роликов, а всего в мире удалили почти 62 млн видео. Кроме того, в России удалили больше 11 тысяч аккаунтов.