Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/babf9dec-7e45-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Депутаты Госдумы приняли закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат. Там определена новая дата окончания Второй мировой войны — 3 сентября. Ранее этим днём считалось 2 сентября.

Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества, — говорится в документе.

1 сентября 1939 года вооружённые силы Германии перешли границы Польши. 3 сентября Франция и Англия объявили Германии войну. В течение нескольких дней к ним присоединились другие страны.

Война продлилась шесть лет, в ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года немецкое командование подписало акт о безоговорочной капитуляции. После окончания войны в Европе последним противником стран антифашистской коалиции осталась Япония. В начале августа США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, а СССР начал сухопутное наступление. 2 сентября в 9:02 по токийскому времени на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война завершилась.

Ранее главное следственное управление СК возбудило уголовное дело о геноциде жителей Ростовской области, организованном оккупационными немецкими войсками и спецслужбами в 1942 году. Следователи взяли за основу архивные документы и другие свидетельства массовых убийств, писал NEWS.ru.