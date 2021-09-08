В Мосгордуме поддержат идею назвать улицу в честь погибшего главы МЧС

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что поддержит инициативу назвать одну из улиц Москвы в честь погибшего 8 сентября в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Конечно, человек достойный памяти, уважения. Я знаю, как его уважали на службе. И, конечно, он достоин того, чтобы увековечить его память. Никаких предложений по этому поводу пока не было, но если они поступят, конечно, поддержим​, — заявил Герасимов.

55-летний Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который сорвался с обрыва в воду. Глава МЧС прыгнул за ним, но разбился о выступ: оба пострадавших скончались в вертолёте, не долетев до больницы.

Ранее Владимир Путин отреагировал на смерть Евгения Зиничева, назвав его гибель большой утратой. Также свои соболезнования по поводу внезапной кончины главы МЧС близким погибшего выразил президент Сербии Александр Вучич.