Госдума поддержала создание комиссии по работе биолабораторий на Украине

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Привлечь к ответственности за использование торрент-трекеров практически невозможно. Об этом заявил юрист Василий Воробьёв в интервью Lenta.ru. Он пояснил, что формально наказание может применяться только к тем лицам, кто разместил на данных платформах контент, но вычислить их практически невозможно.

Наказание за пиратство может быть только по иску правообладателя. Но для того, чтобы подать такой иск, нужно установить, кем изначально был скачан контент. На торрент-трекерах, как правило, паспорт никто не...