Госдума поддержала создание комиссии по работе биолабораторий на Украине
Сергей Князев
Сергей Князев
14:19, 22 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Депутаты Госдумы РФ поддержали инициативу о возбуждении парламентского расследования о биологических лабораториях на Украине. Как сообщается в официальном Telegram-канале парламента, документ с этой инициативой подписали 448 человек, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Комиссия по расследованию обстоятельств создания биолабораторий на Украине будет состоять из сенаторов и депутатов Госдумы.
Обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан Российской Федерации и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности как в Российской Федерации, так и за рубежом,— сказано в тексте обращения о возбуждении расследования.
По итогам расследования отчёт направится президенту России Владимиру Путину, в правительство и будет выложен в свободном доступе.
Ранее депутаты Госдумы приняли обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты крайне озабочены деятельностью на Украине биологических лабораторий, свидетельствующих о грубейшем нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического и токсинного оружия. По его словам, Госдеп США подтвердил их работу, но никаких внятных разъяснений по этому поводу дать не смог.