Госдума поддержала проект о выплате довольствия погибшего военного семье

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Законопроект о порядке выплаты денежного довольствия погибшего или без вести пропавшего военного его семье был принят в первом чтении Госдумой РФ.

Эта мера распространяется на денежное довольствие полностью за весь месяц, во время которого погиб военнослужащий, сообщил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Отмечается, что компенсация семье военнослужащего полагается вместо предметов вещевого имущества личного пользования, положенных ему по нормам снабжения. Компенсация относится и к продовольственному пайку военного-контрактника, проходившего службу за пределами РФ, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Не полученных им ко дню гибели (смерти) или на день вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, — цитирует «РИА Новости» положение документа о компенсации денежного довольствия.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянное довольствие солдат-срочников. Военнослужащие, призванные в армию, будут получать две тысячи рублей в месяц.