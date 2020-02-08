https://static.news.ru/photo/7a585900-4b24-11ea-93f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о втором этапе либерализации ОСАГО в первом чтении в марте. Думский комитет по финансовому рынку примет предложения по документу до 2 марта.

В законопроекте предлагается учитывать степень агрессивности вождения и соблюдения правил дорожного движения при определении тарифа ОСАГО. Страховщик сможет использовать повышающий коэффициент, если водитель был оштрафован за грубые нарушения — значительное превышение скорости, проезд на красный свет или вождение в нетрезвом виде, сообщает «Интерфакс»

Первый этап реформы провели в начале 2019 года. Был расширен тарифный коридор по ОСАГО на 20% вниз и вверх. Вместо четырёх градаций возраста и стажа страховщики стали учитывать 58 градаций, а с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус». Он измеряет размер страховой премии, которую платит страхователь страховщику, в зависимости от истории его страховых случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что полисы ОСАГО будут оформлять на бланках новых серий.