Депутаты Госдумы могут рассмотреть законопроект о втором этапе либерализации ОСАГО в первом чтении в марте. Думский комитет по финансовому рынку примет предложения по документу до 2 марта.
В законопроекте предлагается учитывать степень агрессивности вождения и соблюдения правил дорожного движения при определении тарифа ОСАГО. Страховщик сможет использовать повышающий коэффициент, если водитель был оштрафован за грубые нарушения — значительное превышение скорости, проезд на красный свет или вождение в нетрезвом виде,
Первый этап реформы провели в начале 2019 года. Был расширен тарифный коридор по ОСАГО на 20% вниз и вверх. Вместо четырёх градаций возраста и стажа страховщики стали учитывать 58 градаций, а с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента «бонус-малус». Он измеряет размер страховой премии, которую платит страхователь страховщику, в зависимости от истории его страховых случаев.
Ранее NEWS.ru писал, что полисы ОСАГО будут оформлять на бланках новых серий.
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