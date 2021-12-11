Госдума перечислила изменения для россиян в 2022 году по налогам и выплатам

Россиянам в 2022 году станет проще платить налоги благодаря новым законопроектам Госдумы, над которыми активно работают депутаты. Кроме того, изменится жизнь бизнесменов и экологическая ситуация в стране. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждём единого налога для бизнеса. Это будет очень удобно для самозанятых, — сказала она.

Кроме того, правительство намерено расширить список выплат, которые будут начислять без заявлений, в том числе по маткапиталу и пенсиям. Планы есть и по части цифровизации, к 2030 году в РФ хотят добиться полного цифрового равенства. А уже в 2022 году соцпенсию будут выплачивать дистанционно по электронному заявлению, добавила Бессараб.

На карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платёжной системой. Если пенсионеры выбирают способ получения выплат на карту, то им оформляют именно «Мир». Но у неё есть ряд недостатков, ранее напомнили россиянам. Например, если дети слишком часто переводят на карту небольшие суммы, банк может её заблокировать.