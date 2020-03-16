https://static.news.ru/photo/558ec1cc-679e-11ea-bd81-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Государственной думе отменили «Правительственный час» с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он был запланирован на 18 марта. Такое решение в парламенте приняли в рамках общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса.

Надеемся, что после нормализации эпидемиологической обстановки и снятия всех режимных ограничений в связи с объявленной пандемией возможно будет вернуться к прежнему формату проведения «Правительственных часов», в том числе по внешнеполитической проблематике, — сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава МИД должен был выступить с информацией о внешней политике РФ на современном этапе. Все фракции подготовили и направили более 50 вопросов по теме обсуждения, отметил Слуцкий.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 173 тысячи человек. От инфекции умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших.

Ранее мэрия Москвы обязала всех работодателей организовать измерение температуры на рабочем месте для выявления заболевших коронавирусом. Это следует из указа, подписанного главой столицы Сергеем Собяниным. Кроме того, из указа мэра столицы следует, что людей, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, нельзя пускать на работу.

При этом в столице до 10 апреля запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Школьников и студентов в ряде образовательных учреждений перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, писал NEWS.ru.