Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы отклонили резонансный законопроект о создании единого оператора наружной цифровой рекламы и электронных объявлений физлиц на специальных сайтах в интернете в рамках очередного заседания, сообщает «Интерфакс». Законодательную инициативу ранее внес депутат «Единой России» Артем Киртянов. Проект был принят 15 июля в первом чтении.

В агентстве уточнили, что законопроект (номер 160605-8) предлагал наделить российское правительство полномочиями по определению единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Помимо этого, в тексте законопроекта говорилось, что данный оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции и электронные доски объявлений в Сети.

Ранее сообщалось, что представители бизнеса выступили против поправок в закон о рекламе, предусматривающих появления единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений в интернете. Оператора планировали выбрать из числа коммерческих компаний.

До этого президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что организация направит в нижнюю палату негативное заключение на законопроект. Инициативу уже раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), против выступили четыре фракции, а в «Авито» уверены, что поправки уничтожат всю сферу, так как приведут к монополизации рынка онлайн-объявлений.