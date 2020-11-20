Госдума отказалась штрафовать автомобилистов за превышение на 1 км/ч

https://static.news.ru/photo/705fd3f6-2b34-11eb-813c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума отвергла идею депутата Александра Васильева штрафовать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что против этой инициативы есть много аргументов.

По мнению Володина, прежде чем выступать с такой инициативой, необходимо было её всесторонне проработать, проконсультироваться с экспертами и водителями. Он также отметил важность консультаций с фракциями и выяснения отношения к этой идее депутатов профильного комитета.

Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешённой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км/ч, — сказано в заявлении на официальном сайте Госдумы.

Отмечается, что такая мера является рискованной во многих отношениях. В том числе присутствует фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Как писал NEWS.ru, ранее эту идею раскритиковал юрист. Эксперт уверен, что введение штрафов за превышение скорости на один километр в час может привести к обратному эффекту — количество ДТП только возрастёт.