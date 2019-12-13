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Госдума РФ отклонила законопроект, внесённый депутатами «Справедливой России», об отмене обязательного техосмотра автомобилей, используемых для личных нужд.

По словам депутата партии Валерия Гартунга, техосмотр таких машин — это вид поборов, поэтому техосмотр личных авто можно упразднить. Он привёл статистику, согласно который доля аварий, произошедших из-за технических неисправностей транспортных средств составила 3,8%. Однако профильный комитет Госдумы не согласился со справоросами.

В ближайшие годы в регионах имеются риски роста количества ДТП по причине старения парка транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, — заключил комитет по транспорту и строительству.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали больше денег тратить на уплату штрафов за нарушения правил дорожного движения. По крайней мере, с помощью онлайн-технологий.