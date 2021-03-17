Госдума определила судьбу продуктовых карточек

https://static.news.ru/photo/d6a93916-82b1-11eb-90ef-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Продуктовые карточки в обозримом будущем в России не появятся, заявила депутат Госдумы Татьяна Сопрыкина.

По её словам, комитет нижней палаты по труду и соцполитике рекомендовал отклонить соответствующий законопроект.

Правовое управление аппарата Госдумы высказало ряд замечаний, — цитирует её URA.RU.

Эксперты также возражают по поводу введения в РФ продовольственных сертификатов, по которым граждане могли бы получать продукты в магазинах. По их мнению, эти карточки приведут к расслоению российского общества. А в магазинах могут появиться «отделы для нищих».

Президент России Владимир Путин при встрече с главами фракций Госдумы заявил, что обдумает предложение о введении продуктовых талонов. Однако, по его мнению, у законопроекта есть определённые проблемы.

Прямые денежные выплаты — самая эффективная мера поддержки наименее обеспеченных граждан и не нужно здесь изобретать что-то принципиально новое, заявил ранее NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По словам эксперта, речь идёт о поддержке конкретных людей, а не отдельных категорий граждан, так как и среди российских пенсионеров могут быть достаточно обеспеченные.