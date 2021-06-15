Госдума запретила коллекторам общаться с родственниками должников

https://static.news.ru/photo/d1cfeed6-ce7d-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает коллекторам общаться с членами семьи должника, его соседями и иными третьими лицами без их письменного согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами закона являются зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Они пояснили, что сейчас коллекторы могут общаться с третьими лицами по поводу просроченной задолженности с письменного согласия самого должника. Причём эти граждане оказываются в состоянии «принудительного взаимодействия с коллекторами» и не могут от него отказаться.

По словам авторов инициативы, это является грубым нарушением прав и законных интересов россиян. Новый закон его устраняет. Он не только предусматривает возможность общения коллекторов с третьими лицами только с их предварительного письменного согласия, но и позволяет гражданам в любой момент отозвать такое согласие.

Мы вводим своего рода презумпцию несогласия всех третьих лиц на взаимодействие с коллекторами, — пояснила Яровая.

Закон вступает в силу со дня его официальной публикации.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью. По его словам, бывшим коллекторам следует запретить на законодательном уровне занимать любую должность.