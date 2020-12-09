Госдума одобрила запрет на свободную продажу «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/2a1a2412-3a27-11eb-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете использования физическими лицами закиси азота (так называемого веселящего газа) для целей, не связанных с медициной.

Документ предполагает запрет на использование закиси азота, а также предпринимательской деятельности, связанной с оборотом вещества не в медицинских целях, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» дополнится понятием «потребление химических веществ, не являющихся наркотическими средствами и психотропными веществами». По замыслу инициаторов поправок, новое понятие подразумевает потребление таких веществ без целей, которые не связаны с медицинской помощью.

Авторы поправок также предлагают запретить пропаганду «веселящего газа» и дезинформацию о его безвредности. Эти изменения в случае принятия будут прописаны в законе «О рекламе».

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «веселящий газ» необходимо приравнять к наркотикам. По его мнению, в стране существует проблема потребления наркотиков, при этом чёрный рынок ежемесячно пополняют новые виды опасных веществ.