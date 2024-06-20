Госдума одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми ГД в первом чтении одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми, сообщило РИА Новости. Внесенный правительством документ входит в бюджетный пакет.

Речь идет о семьях россиян, в которых среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума для региона или меньше. Размер ежегодной выплаты будет составлять разницу уплаченным за предшествующий год НДФЛ и размером рассчитанного по ставке 6% налога за тот же период.

Подать заявление на выплату можно будет в Соцфонд с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Мера господдержки будет назначаться каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет в случае с детьми-студентами, если у граждан нет долгов по алиментам. В случае окончательного принятия мера вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, расширяющий список лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае гибели участника военной операции на Украине. По словам автора инициативы депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» Федота Тумусова, меру предлагается распространить на братьев и сестер погибших военнослужащих.