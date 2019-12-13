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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возврате пива и пивных напитков на стадионы. Документ позволит вернуть алкогольную продукцию на фудкорты спортивных арен во время проведения соревнований по футболу. Однако он исключает продажу во время детско-юношеских соревнований.

Предполагается, что доходы, которые организаторы получат от подписания договоров на реализацию пива и пивных напитков на месте проведения соревнований будут направлены на развитие спорта, пишет АГН «Москва».

С инициативой выступили депутаты нижней палаты парламента от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал правильным решением идею возвращения пива на стадионы.