https://static.news.ru/photo/861e12be-1c19-11ea-a80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Global Look Press

Госдума приняла законопроект о введении штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку. Документ одобрен в первом чтении.

Как отмечает ТАСС, авторы инициативы предлагают наказывать должностных лиц за переустройство жилых помещений штрафами от 4 до 5 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч. При этом штрафы для отдельных жильцов остались неизменными и по-прежнему составляют от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Таким образом, ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В то же время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица, — говорится в документе.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение по делу о незаконной перепланировке, из-за которой обрушились стены нескольких квартир. Согласно постановлению арбитража, ответчик должен выплатить больше 56 млн рублей компенсации управляющей компании, писал NEWS.ru.