Госдума приняла законопроект о введении штрафов для должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку. Документ одобрен в первом чтении.
Как
Таким образом, ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В то же время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица, — говорится в документе.
Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял решение по делу о незаконной перепланировке, из-за которой обрушились стены нескольких квартир. Согласно постановлению арбитража, ответчик должен выплатить больше 56 млн рублей компенсации управляющей компании, писал NEWS.ru.
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