Госдума одобрила штрафы для неоплативших проезд по платным дорогам

https://static.news.ru/photo/a3b119c4-3f87-11eb-b3e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Согласно изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, владельцам транспортного средства или водителям машин иностранного перевозчика, неоплатившим проезд по платным дорогам или участкам дорог, грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Для грузовиков и автобусов размер денежного наказания составит пять тысяч рублей.

Если владелец автомобиля оплатит проезд не позднее 20 дней после вынесения постановления о правонарушении, то его освободят от ответственности. В случае, если постановление о штрафе было доставлено заказным письмом после 20 дней с момента вынесения постановления, то данный срок подлежит восстановлению. При фиксации нарушения более одного раза в течение суток, денежное наказание выписывается на одну машину только один раз.

Законопроект направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы — free-flow («свободный поток»). Сейчас автовладельцы, не имеющие транспондеров, могут оплатить проезд только в специально оборудованных пунктах, что вызывает транспортные заторы и снижает эффективность трассы, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Введение системы free-flow исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. По сути, оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 ноября в России вступили в силу зимние тарифы на проезд по платным трассам с учётом инфляции по отношению к сезону-2019/20. Изменения коснулись и скидок для владельцев транспондеров.