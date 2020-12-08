Госдума одобрила проект закона о праве полицейских вскрывать авто

https://static.news.ru/photo/4b02eda0-3967-11eb-9350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий расширение полномочий полицейских. В случае принятия поправок правоохранители смогут вскрывать автомобили и выставлять оцепление вокруг жилых домов.

Законопроект направлен «на усиление прав и законных интересов граждан», а также на «совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел», говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

Полицейские смогут вскрывать автомобиль для спасения жизни, задержания преступников, во время ЧС, при угрозе террористического акта и для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. При этом владелец автомобиля должен быть в течение 24 часов оповещён о вскрытии его ТС.

Законопроект также наделит стражей порядка правом по решению руководителей ОМВД оцеплять и блокировать территорию жилых домов, строений и других объектов инфраструктуры. На оцепленной территории будет разрешено проводить осмотр граждан, автомобилей и находящихся в них грузов.

Как сообщал NEWS.ru. депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный совместно с комиссиями Совета Федерации по недопущению иностранного вмешательства в дела РФ.