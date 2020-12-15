Госдума одобрила продление скидки в 30% за уплату пошлин на сайте госуслуг

https://static.news.ru/photo/344d8b0c-3ec0-11eb-8724-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума утвердила продление скидки в 30% за совершение юридических значимых действий через порталы государственных и муниципальных услуг. Документ принят во втором и третьем чтениях.

Он предусматривает, что физические лица смогут получать скидку, как и прежде, до 2023 года, передаёт ТАСС. Информагентство отмечает, что соответствующая норма была оформлена ко второму чтению законопроекта о снижении госпошлин за выдачу паспорта на любые музыкальные инструменты или смычки.

Согласно ныне действующему законодательству, госпошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается со скидкой в 30% до 1 января 2021 года. Главное условие заключается в том, чтобы эти действия были совершены с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также аналогичных региональных порталов.

Согласно тексту закона, на два года (до 1 января 2023 года) продлевается срок действия понижающего коэффициента 0,7 для пошлины, уплачиваемой в случае, если заявление о совершении юридически значимого действия было подано через портал «Госуслуги», региональные сервисы либо иные порталы, интегрированные с единой системой идентификации и аутентификации.

Ранее, как писал NEWS.ru, в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин высказался президент Владимир Путин.