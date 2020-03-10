https://static.news.ru/photo/c31cd6ce-62bd-11ea-b16e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная Дума одобрила внесённую президентом России Владимиром Путиным поправку об упоминании бога в Конституции.

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее с такой инициативой выступил также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идею поддержали и представители других конфессий. В Конституции предлагалось прописать, что «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство».

Как заявил ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас, Россия является светским государством, однако этот факт никак не исключает уважения к традиционным религиям. По мнению политика, упомянутая светскость не противоречит тому, что в Основном законе может быть упомянут бог.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что после внесения в Конституцию поправки с упоминанием бога государство не потеряет светский характер, писал NEWS.ru.