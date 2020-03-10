Государственная Дума одобрила внесённую президентом России Владимиром Путиным поправку об упоминании бога в Конституции.
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Как заявил ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас, Россия является светским государством, однако этот факт никак не исключает уважения к традиционным религиям. По мнению политика, упомянутая светскость не противоречит тому, что в Основном законе может быть упомянут бог.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что после внесения в Конституцию поправки с упоминанием бога государство не потеряет светский характер, писал NEWS.ru.
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