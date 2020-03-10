https://static.news.ru/photo/c501e94a-62c0-11ea-be81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы поддержали президентскую поправку в Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа. Помимо этого, признаётся право республик наряду с русским устанавливать свои национальные языки, которые могут употребляться в равной степени.

Поправка была предложена ко второму чтению и вносится в 68-ю статью Конституции.

Государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, — так звучит формулировка принятой поправки.

В документе также сказано, что всем народам гарантировано «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Как писал NEWS.ru, Госдума во втором чтении одобрила и целый ряд других поправок. В том числе — о защите государственной целостности России.