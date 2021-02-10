Госдума обвинила Украину в привлечении детей на митинги в Москве

https://static.news.ru/photo/66162ec2-6bb2-11eb-b375-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комиссии Государственной думы по расследованию внешнего вмешательства в дела РФ Василий Пискарёв заявил, что Украина и другие иностранные государства распространяли в соцсетях призывы к детям посетить акции протеста в Москве.

По его словам, в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и TikTok «как будто по команде» началось «манипулирование российскими детьми путём распространения запрещённой информации» — призывов на акции в поддержку политика Алексея Навального.

Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе из Украины, — сказал он в ходе заседания комиссии, которое транслируется на сайте Госдумы.

При этом он не привёл примеры подобных действий, а также не рассказал подробности о характере самих сообщений, которые считает фейками и манипулированием.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. 2 февраля состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.