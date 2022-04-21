Совет по кодификации не одобрил проект о национализации иностранных активов

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С 1 мая неработающим пенсионерам, а также шахтёрам, членам лётного экипажа и гражданам старше 80 лет поднимут пенсии в соответствии с индексацией, заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что пожилые люди старше 80 лет вынуждены тратить больше средств на поддержание здоровья, пишет «Москва 24».

Также, если человеку исполнилось 80 лет, он получает право на дополнительные ежемесячные выплаты. Это связано с тем, что люди, достигшие 80 лет, больше тратят денежных средств на поддержание здоровья. Таким...