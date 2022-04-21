Совет по кодификации не одобрил проект о национализации иностранных активов
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:04, 21 апреля 2022
Фото: duma.gov.ru
Читайте нас в Google Новости
Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроекта, предложенного Госсоветом Крыма, о принудительном изъятии имущества недружественных иностранных государств, сообщил РИА Новости глава совета Павел Крашенинников. Причиной отказа было названо отсутствия механизма правового регулирования, что противоречит Конституции РФ.
Инициатива не содержит регулирующего механизма и противоречит статье 35 Конституции РФ, устанавливающей, что никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда. Исходя из заключения экспертов Совета, законопроект не может быть поддержан, — сказал он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он заявил, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.