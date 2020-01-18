https://static.news.ru/photo/1df36de2-3a05-11ea-af48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов раскритиковал идею депутата Ивана Сухарёва лишать осуждённых авторских прав на созданные ими литературные произведения.

Представитель ЛДПР Сухарёв предложил Генпрокуратуре лишать осуждённых авторских прав, чтобы они не могли зарабатывать на преступлениях, сделавших их известными. Так депутат отреагировал на сообщение о том, что историк Олег Соколов с помощью мемуаров собирается получить деньги на выплату 10-миллионной компенсации родственникам убитой им аспирантки Анастасии Ищенко.

[Ограничения] не только чрезмерны, они плохо сочетается с конституцией, уголовным и гражданским кодексами, — уточнил Емельянов в комментарии РИА Новости.

По словам первого зампреда комитета, Сухарев может быть прав «с моральной точки зрения», но его инициативу сложно обосновать юридически.

Как сообщал NEWS.ru, адвокат Соколова опроверг, что его подзащитный пишет мемуары «ради хайпа или наживы». Историк якобы собирается увековечить память о возлюбленной.