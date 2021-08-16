Госдума назвала россиян, которые могут требовать бесплатное жильё

Госдума перечислила категории россиян, которые могут претендовать улучшение жилищных условий. Господдержка положена, например, гражданам, не являющимся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения, сказано на сайте ведомства.

Также собственники квартир, у которых метраж на человека меньше общепринятой нормы, могут подать заявку на улучшения условий. В столице норма составляет 10 квадратных метров, если семья живёт в квартире, и 15 квадратных метров — если в коммуналке. В других регионах норма может устанавливаться в другом размере.

В соответствии с Жилищным кодексом, очередниками на улучшение жилищных условий также являются те, чьё жилое помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в нём становится невозможным, и те, кто находится в ситуации, когда в одном жилом помещении проживают несколько семей, при этом в одной из них есть страдающий хроническим заболеванием, и совместное проживание с ним становится невозможным, — говорится в сообщении и приводится список таких заболеваний.

Без очереди новую квартиру должны получать россияне, чьё жильё непригодно для проживания, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кызыл, Симферополь, Махачкала и Москва названы наименее обеспеченными жильём городами. По итогам 2020 года на каждого жителя здесь приходилось 15,7 кв. м, 16,6 кв. м, 18,2 кв. м и 19,8 кв. м соответственно.