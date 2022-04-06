В Госдуме захотели изменить работу СМИ из-за спецоперации на Украине

В Государственной думе планируют сформировать законопроект о корректировке работы СМИ из-за спецоперации на Украине, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Как заявил собеседник издания, депутаты могут предоставить Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию как иностранных, так и российских массмедиа, если их работа нарушает действующее законодательство.

Один из авторов планируемого законопроекта депутат Андрей Луговой уточнил, что в документе будет идти речь о так называемых симметричных мерах. Их будут применять в отношении иностранных СМИ в случаях, когда в западных странах принимаются санкции против российских медиа, пояснил представитель Госдумы.

Согласно тезисам Лугового, новая процедура блокировки будет отличаться от прежней. Во-первых, ресурс невозможно будет восстановить — ранее такое право можно было получить по решению Роскомнадзора. Во-вторых, профильное ведомство начнёт блокировать и «зеркала» сайтов, не дожидаясь решения Генпрокуратуры. Уточняется, что генпрокурор или его заместители смогут запрещать на территории страны иностранные СМИ в случае установления «факта принятия враждебных решений государствами в отношении российских СМИ, которые распространяются за рубежом».

Ранее Роскомнадзор направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации относительно действий России на Украине. На сайте ведомства сообщалось, что авторы статей целенаправленно дезинформируют пользователей и предлагают исключительно антироссийскую интерпретацию событий.

В конце марта РКН высказался о намерении составить протокол в отношении онлайн-энциклопедии из-за статьи с «недостоверными данными о спецоперации России на Украине». «Википедии» грозит ответственность по статье 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ». Более того, ресурс может получить штраф в размере до четырёх миллионов рублей.