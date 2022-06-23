Госдума может запретить торговлю животными в зоомагазинах и на рынках Депутат Бурматов: Госдума до конца года может запретить торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках

Фото: shutterstock

Государственная дума до конца текущего года может принять новый законопроект, который запрещает торговлю животными на птичьих рынках и в зоомагазинах, рассказал первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Парламентарий готовит документ ко второму чтению осенью, пишет РИА Новости.

Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма, <...> это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года, — сказал он на пресс-конференции.

С такой инициативой Бурматов выступал еще в прошлом году. Он заявил, что ввести запрет на торговлю животными в зоомагазинах и на рынках было бы целесообразно, поскольку питомцев чаще всего содержат в очень опасных для них условиях.

По его словам, речь идет о жестоком обращении с животными. Это касается в том числе и рыб, которые находятся в плохих аквариумах без вентиляции.