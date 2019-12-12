https://static.news.ru/photo/8d1de844-1cde-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 12 декабря, депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому предполагается усовершенствовать механизм миграционного учёта иностранных граждан.

Правовая норма в случае вступления в силу позволит иностранцам регистрировать других приезжих в своём жилье. Такую возможность, согласно законопроекту, предполагается предоставить всем категориям мигрантов, которые являются собственниками жилья в России.

Также может быть установлено положение, по которому порядок учёта по месту пребывания иностранных граждан, указанных в законе, устанавливается МИД РФ по согласованию с МВД, сообщает АГН «Москва».

В настоящее время мигранты, не имеющие российское гражданство, не могут распоряжаться имуществом, даже если оно находится в их собственности.

Ранее NEWS.ru писал, что комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во вторник, 10 декабря, планирует рассмотреть законопроект, позволяющий иностранным гражданам, владеющим жилыми помещениями в России, выступать в качестве принимающей стороны для гостей из-за рубежа.