Руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что работа над проектом поправок к Конституции подходит к концу. По его словам, второе чтение в нижней палате парламента может пройти 10 марта.
Такое заявление он сделал в ходе встречи рабочей группы по поправкам с президентом Владимиром Путиным,
Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта, — подчеркнул он.
Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.
Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.
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