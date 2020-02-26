https://static.news.ru/photo/a62dc508-589c-11ea-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что работа над проектом поправок к Конституции подходит к концу. По его словам, второе чтение в нижней палате парламента может пройти 10 марта.

Такое заявление он сделал в ходе встречи рабочей группы по поправкам с президентом Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.

Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта, — подчеркнул он.

Внести изменения в основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.