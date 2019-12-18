https://static.news.ru/photo/e15d721e-21aa-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fso.gov.ru

Сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) могут разрешить использовать боевую технику. Законопроект, предусматривающий расширение их полномочий, внесён в Госдуму группой депутатов.

Как пояснил один из авторов инициативы Александр Хинштейн, такая норма предложена, поскольку у структуры боевая техника на вооружении фактически уже имеется.

В структуре ФСО есть, например, Президентский полк и другие войсковые подразделения. В этой части законопроект предоставляет необходимые полномочия, — цитирует его ТАСС.

Органы государственной охраны также предлагается наделить правом «определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны». Парламентарий заявил, что «это абсолютно разумное и необходимое полномочие».

В целом, по его словам, законопроект «кардинально никаких новаций не вносит». По сути, «это актуализация в связи с тем, что законодательство за годы существования [базового] закона сильно ушло вперёд», пояснил Хинштейн.

Каких-либо новых запретительных полномочий у ФСО не появляется, заверил депутат.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам силовых ведомств сбивать беспилотные летательные аппараты. Право на пресечение полётов, помимо ФСО, появилось у МВД, ФСБ, Росгвардии и СВР.