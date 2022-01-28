В Госдуме заявили, что для принятия закона о пытках препятствий нет

Для принятия законопроекта об ужесточении уголовного наказания за пытки нет никаких препятствий, сообщил член профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин. По словам парламентария, на законопроект уже получены отзывы правительства и Верховного суда. 14 февраля Совет Госдумы определит дату первого чтения документа, передаёт ТАСС.

Не вижу никаких препятствий, чтобы его рассмотреть и принять. Даты определяет Совет Думы по предложению профильного комитета, это может быть решено 14 февраля, — сказал Вяткин.

Он уточнил, что предстоящие две недели депутаты будут работать в регионах.

Как сообщил Вяткин, на документ получены отзывы правительства и Верховного суда, в кабмине его поддержали.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность, до 1 июля.

Документ разработали после того, как независимый комитет против коррупции и пыток Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.