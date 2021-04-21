Госдума аккредитовала сайт фейковых новостей «Панорама»

https://static.news.ru/photo/c4ba879c-a2b8-11eb-b755-96000091f725_660.jpg Фото: ia_panorama/vk.com

Сатирическое информационное агентство «Панорама», публикующее шутливые фейковые новости, получило аккредитацию в Государственной думе.

Издание попало в список, который размещён на сайте нижней палаты парламента.

duma.gov.ru

Аккредитация позволяет сотрудникам СМИ посещать заседания Госдумы.

ИА «Панорама» — сатирическое СМИ, которое публикует исключительно выдуманные новости в юмористических целях, о чём говорится в специальном предупреждении, опубликованном на сайте издания.

На странице «Об издании» говорится, что СМИ «работает» с 1822 года, а также владеет банком, агентством недвижимости, сетью секонд-хендов, политической партией, а также шиномонтажом.

Наши цели — сохранять верность традициям, заложенным в 200-летней истории агентства, максимально объективно и достоверно доносить информацию о происходящем в России и мире. Для постоянных клиентов шиномонтажа — скидки при сезонной смене резины! — отмечается на странице.

Там же перечислен состав редакции — главный редактор, один «журналист» и кладовщик.

«Панорама» уже неоднократно оказывалась в центре скандала, когда разные люди цитируют сатирические новости издания как настоящие. Так, в марте декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на государственном телеканале «Россия 24» выдал за реальную новость заметку «Панорамы».

На сайте сатирического издания появилась новость «ЕС потребовал добавить в мультфильм „Маша и Медведь“ ЛГБТ-персонажей». Учёный рассказал о ней как о реальном факте, после чего гости шоу начали обсуждать, кого из героев мультика можно сделать ЛГБТ-персоной.