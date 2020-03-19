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Бюро по консульским делам Госдепа сообщило о нововведениях в порядке выдачи паспортов американцам для поездок за границу. Причиной стало распространение коронавируса.

Из-за оперативных изменений, связанных с COVID-19, с 20 марта паспортные агентства будут принимать заявления от клиентов, которые планируют путешествовать в течение 72 часов, только в вопросах жизни и смерти, — заявили представители бюро.

Также там отметили, что ускоренные паспортные услуги не будут предоставляться начиная с 20 марта. Будет задержана и обычная обработка документов.

NEWS.ru информировал ранее, что МИД РФ призвал россиян не покупать туры за рубеж из-за распространения вируса.