«Горжусь сыном»: мать одного из подростков, спасавших людей в «Крокусе» Мать Журика: мой сын помог людям выбраться во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать подростка Александра Журика

Подросток Александр Журик помог людям выбраться во время трагедии в «Крокус Сити Холле», рассказала его мать на церемонии награждения в Госдуме корреспонденту NEWS.ru. Ребятам, которые спасали людей во время теракта, вручили благодарности от депутатов, подарили ноутбуки и сувениры с символикой нижней палаты парламента.

Я горжусь своим сыном, потому что он, убегая к служебному выходу, увидел людей, которые прятались за стойкой гардероба, и не побоялся сказать им, что нужно уходить в безопасное место, указав им выход. И люди пошли за ним, — рассказала женщина.

Также в Госдуме поблагодарили и родителей других детей-героев, отличившихся во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Среди награжденных юных героев, помимо Журика, — Никита Иванов, Ислам Халилов, Артемий Филимонов, Виктория Волчихина и Елизавета Терехова.

Ранее глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина сообщила, что молодых ребят, проявивших героизм во время теракта в «Крокуc Сити Холле» в подмосковном Красногорске и спасших людей, пригласят в Госдуму. Она также высказывалась о 15-летнем Исламе, который спасал людей во время инцидента, Останина призвала наградить юношу.