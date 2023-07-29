Горящие дома под Брянском, обстрел Херсонщины: как ВСУ атакуют РФ 29 июля ВСУ обстреляли Белгородскую, Курскую и Брянскую области из минометов и ствольной артиллерии

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT утром 29 июля сообщил, что ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка в Брянской области. По данным канала, было зафиксировано минимум 15 прилетов. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об ударах ВСУ по двум районам. Минобороны России не комментировало эту информацию. Подробности обстрелов украинских военных — в материале NEWS.ru.

Жители Ломаковки прятались в подвалах

По данным SHOT, в 08:14 мск ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка, выпустив 15 снарядов. По информации канала, в результате атаки загорелись два дома, некоторые местные жители спрятались в подвалах.

SHOT отметил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

ВСУ вновь обстреляли Шебекино

Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что 28 июля ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов: село Журавлевка в Белгородском районе и поселок Ленинский в Шебекинском городском округе. Глава региона подчеркнул, что атаке ВСУ также подвергся автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Село Журавлевка было обстреляно из ствольной артиллерии ВСУ — зафиксировано 10 прилетов. Кроме того, противник выпустил по 16 минометных снарядов по поселку Ленинский и по многостороннему автомобильному пункту пропуска «Шебекино». Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил Гладков.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Под Курском обстрелян автомобильный пункт пропуска

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли автомобильный пропускной пункт Крупец в Курской области. По информации канала, украинские военные выпустили три снаряда калибра 122 мм. Минобороны РФ не комментировало данную информацию. SHOT отмечает, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ВСУ пытались разрушить желдорогу в Херсонской области

Исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ пытались разрушить железную дорогу между регионом и Крымом. По его словам, противник выпустил по железнодорожным путям 12 крылатых ракет Storm Shadow. Сальдо подчеркнул, что все снаряды сбиты системами ПВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия <...> незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой», — отметил Сальдо.

По его словам, атака ВСУ связана с открытием железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой.

ВСУ выпустили по Донецку 49 снарядов

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин привел в Telegram-канале данные Совместного центра по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) в ДНР о том, что ВСУ 15 раз обстреляли город за период с 21:00 мск 28 июля до 09:00 29 июля. По словам Кулемзина, украинские солдаты выпустили 49 155-мм снарядов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«За период с 21:00 28 июля до 09:00 29 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны [ВСУ]. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов <...> выпустили 49 снарядов калибра 155 мм», — рассказал Кулемзин.

Фото: t.me/DNR_SCKK Донецк

Попытка наступления ВСУ в Запорожье провалилась

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старомайорское в Запорожье, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, противник атаковал силами двух штурмовых бригад, однако понес существенные потери и был вынужден отойти.

«На Времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери», — сообщил Балицкий.

Он добавил, что украинская армия пытается занять позиции в населенном пункте. Это бы позволило ВСУ получить преимущество при наступлении. По словам Балицкого, украинские военные никогда не учитывают свою малочисленность. Кроме того, они недооценивают, насколько крепка оборона и высока подготовка ВС РФ, добавил он.

Диверсант планировал взорвать три бомбы на НПЗ в Самаре

Сергей Окрушко, подозреваемый в совершении диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, заявил в ходе судебного заседания, что собирался взорвать три устройства. По его словам, после взрыва одного из них он обезвредил остальные, чтобы не допустить жертв среди людей, передает ТАСС.

«Да, заложил три устройства, после этого (первого взрыва. — NEWS.ru.) отключил остальные. Чтобы [было] меньше жертв», — признался задержанный.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн 28 июля сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство. Хинштейн подчеркнул, что предполагаемый преступник пытался уехать из России, но был задержан на территории Оренбургской области. Он является гражданином Украины.

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