Горсть на ведро — огурцы рванут как на дрожжах: забудьте про желтые завязи

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Огородники часто сталкиваются с пожелтением молодых огурчиков. Однако есть подкормка, которая на ура справляется с этой напастью и состоит из простых ингредиентов.

После этой добавки огурцы начинают расти как на дрожжах — активно завязываются и плодоносят, а зеленцы больше не желтеют. Для этого потребуется крапива.

Чтобы приготовить чудо-подкормку, крапиву нужно измельчить и высушить. Получится некий крапивный порошок. Его нужно смешать с золой в пропорции 1 к 1.

Горсть муки далее заливаем пятью литрами кипятка и настаиваем около двух часов. После этого подкормку вносим под корень — один литр на один куст.

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До этого опытные огородники посоветовали самостоятельно подготовить универсальную подкормку, которая заставить растения быстрее адаптироваться к грунту и простимулирует новые завязи. Рецепт такой подкормки прост.