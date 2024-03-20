Горожанам рассказали, что делать при обнаружении диких зверей и птиц Ветеринар Гуров: контакта с дикими зверями и птицами в городе допускать не надо

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Дикие звери и птицы, оказавшись в городских условиях, как правило, пугаются и могут проявлять агрессию, поэтому допускать с ними контакта не следует, рассказал в беседе с aif.ru начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней Главного управления ветеринарии Удмуртии Алексей Гуров. По его словам, если контакт все же произошел, необходимо соблюдать правила гигиены.

Контакта с дикими животными и птицами допускать не надо. Самое опасное заболевание — это бешенство. <...> Чаще всего бешенство переносят лисы, которые заходят в места обитания человека. Лиса может заразить бешенством домашнее животное, например собаку, — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что здоровое дикое животное никогда не будет подходить к человеку. Если же оно больное, то будет либо проявлять агрессию и набрасываться, либо стараться подойти поближе. Единственным способом защиты от бешенства является вакцинация, поэтому в случае укуса дикого животного нужно обязательно пройти курс антирабической помощи.

Дикие птицы могут быть переносчиками таких болезней, как птичий грипп, сальмонеллез и орнитоз, продолжил эксперт. Поэтому в случае тактильного контакта с найденной в городе дикой птицей следует обязательно вымыть руки.

Ранее в администрации подмосковных Мытищ сообщили, что диких кабанов, которые появились в городе и стали выходить на проезжую часть в районе Ярославского шоссе, переселят в другое место. Минприроды выдало разрешение на отлов животных.