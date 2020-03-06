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Центры социального обслуживания, отделы ЗАГС, поликлиники Москвы с 7 по 9 марта изменят режим работы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00. Помощь на дому оказывается по такому же графику. Аптечные пункты в поликлиниках 7 марта будут так же работать с 09:00 до 18:00, а дежурные аптеки — до 16:00.

7 марта детские поликлиники работают по такому же графику, а вызовы принимаются до 17:30.

С 7 по 9 марта травмпункты детских городских поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00.

В субботу, 7 марта, органы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать с 09:00 до 17:00, за исключением Замоскворецкого и архивно-информационного отделов, — сообщает « Москва 24 ».

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