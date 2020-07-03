Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/23d10026-bdef-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские городские службы продолжают работать в усиленном режиме в связи с сильными ливнями, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

По его словам, за прошедшие сутки в ряде столичных районов выпало до 60% от месячной нормы осадков.

Коммунальные службы города принимали все необходимые меры для оперативного устранения скоплений воды, в том числе по обращениям жителей, — подчеркнул он.

Бирюков также отметил, что специалисты не допустили крупных происшествий, все городские системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме.

Заммэра добавил, что 4 июля ожидается выпадение до 30 мм осадков. В настоящее время на улицах Москвы работают 300 бригад, общая численность которых составляет около тысячи человек, а также 270 единиц техники. Кроме того, сотрудники служб дежурят в местах возможных подтоплений, на вылетных магистралях и на остановках общественного транспорта для оперативной ликвидации скоплений воды, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 4 июля жителей столичного региона предупредили о серьёзном ухудшении погодных условий. Прогнозируется дождь, местами сильный, а на отдельные районы обрушится гроза с градом. Во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Подмосковный главк МЧС распространил аналогичное предупреждение.

Ожидающиеся грозы и сильный ветер послужили поводом для объявления в Москве и Подмосковье «жёлтого» уровня погодной опасности.